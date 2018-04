Merkel bietet Putin Freihandel an

Sachartschenko (vorne) kündigt eine große Offensive an. © dpa

Florenz/Donezk.Die Bundesregierung hat Russland einen gemeinsamen Wirtschaftsraum mit der EU bei einer Lösung des Ukraine-Konflikts in Aussicht gestellt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte gestern in Florenz, Gespräche zwischen der Europäischen Union und der Eurasischen Wirtschaftsunion seien möglich. Das knüpft an Überlegungen Putins von 2010 an, auf die Merkel damals sehr reserviert reagiert hatte.

...

Sie sehen 45% der insgesamt 901 Zeichen des Artikels