171 Tage nach der Bundestagswahl ist die neue Bundesregierung aus Union und SPD im Amt. Bei ihrer vierten Wahl zur Kanzlerin erhielt Angela Merkel (CDU) 35 Stimmen weniger als Union und SPD Abgeordnete haben. Die Opposition wertete das Ergebnis

Union und SPD hatten bei der Bundestagswahl viele Stimmen verloren. Der Bundespräsident habe die Bildung einer Regierung unterstützt, „und jetzt hat er uns gesagt, was notwendig ist“, sagte Merkel dazu.

Erste Sitzung des Kabinetts

Die Kanzlerin und die 15 neuen Bundesminister legten im Bundestag ihren Amtseid ab. Knapp ein halbes Jahr nach der Wahl am 24. September ist die neue Regierung damit im Amt. Am Nachmittag kam das Kabinett zu seiner ersten Sitzung zusammen. Union und SPD haben angekündigt, sich nun sehr schnell um die Umsetzung ihrer Vorhaben zu kümmern.

Auch den europäischen Partnern will die neue Regierung rasch signalisieren, dass Deutschland wieder handlungsfähig ist. Außenminister Heiko Maas (SPD) ist noch gestern zu seiner ersten Reise nach Paris aufgebrochen. Zu seinen vorrangigen Aufgaben zählte Maas in seiner Antrittsrede die Stärkung des Zusammenhalts in der EU. Morgen wird auch Merkel in der französischen Hauptstadt erwartet. Russlands Präsident Wladimir Putin, der ukrainische Präsident Petro Poroschenko und der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki gratulierten ihr zur Wahl.

