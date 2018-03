Merkel drückt jetzt aufs Tempo

Anzeige

Berlin.Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will nach der monatelangen Hängepartie zügig mit der Regierungsarbeit starten. „Es wird wichtig sein, dass wir schnell als Regierung auch mit dem Arbeiten beginnen“, sagte die CDU-Chefin gestern in Berlin. Nach dem Ja der SPD zu einer neuen großen Koalition schlug Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Merkel offiziell zur Wahl im Bundestag vor. Diese ist für den 14. März geplant. Merkel sagte: „Es ist jetzt gut und wichtig, dass es in ein paar Tagen auch losgeht.“ Die SPD will bis zum Wochenende Klarheit über ihre Minister schaffen.

Die CSU schickt neben dem Parteivorsitzenden Horst Seehofer, der ein erweitertes Innenresort übernehmen soll, Noch-Generalsekretär Andreas Scheuer als Verkehrsminister ins Kabinett. Entwicklungsminister Gerd Müller soll weitermachen. Seehofer kündigte seinen Rücktritt als bayerischer Ministerpräsident für den 13. März an. Der derzeitige Finanzminister Markus Söder soll am 16. März zu seinem Nachfolger gewählt werden. Neuer CSU-Generalsekretär soll der Landtagsabgeordnete Markus Blume werden.

Kritik aus der Opposition

Neben den drei künftigen Ministern soll CSU-Parteivize Dorothee Bär Staatsministerin im Kanzleramt für Digitalisierung werden. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer betonte, dass die Federführung für dieses „Zukunftsthema“ beim künftigen Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) liegen solle. Für Bärs neue Funktion sei ein Staatssekretärsposten aus dem Verkehrsministerium ins Kanzleramt verlagert worden.