Merkel fordert früheren Ferienbeginn

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind gestern 51 neue Corona-Infektionen bekanntgeworden. Eine 75-jährige und eine 85-jährige Person, beide aus Lampertheim, sind gestorben. Bisher sind im Kreis damit 48 Menschen der Pandemie zum Opfer gefallen. Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Epidemie 3440 Infektionsfälle registriert worden.

Die neuen Fälle stammen unter anderem aus Bensheim (12), Heppenheim (4) und Lorsch. Zu den betroffenen Einrichtungen zählt die Behindertenhilfe Bergstraße in Bensheim. Dem Kreis sind zurzeit 805 Infizierte bekannt. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 68 Patienten behandelt, darunter 60 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liege ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor. Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 329 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 121,63 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht.

Fast 100 000 Infektionen in Hessen

1661 weitere Infektionen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg auf 99 560 (Stand: 0 Uhr). 1578 Todesfälle werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 49 mehr als am Vortag.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie plädiert Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für einschneidende Einschränkungen rund um den Jahreswechsel. Merkel sagte im Bundestag in Berlin, sie halte die Empfehlung der Wissenschaftsakademie Leopoldina für richtig, auch Geschäfte und Schulen zu schließen. Zudem plädierte sie dafür, die Weihnachtsferien schon am 16. Dezember beginnen zu lassen. Ob alle Bundesländer mitziehen, ist fraglich. In Hessen soll am 18. Dezember der letzte Schultag sein

Die Leopoldina hatte sich dafür ausgesprochen, ab Anfang nächster Woche Kontakte im beruflichen wie im privaten Bereich auf das absolute Mindestmaß zu reduzieren, um die Kontrolle über das Infektionsgeschehen zurückzuerlangen. Ab dem 24. Dezember bis mindestens zum 10. Januar soll nach ihrer Forderung in ganz Deutschland ein „harter Lockdown“ gelten.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) plädierte für bundeseinheitliche Regeln und sprach sich für einen zweiwöchigen Lockdown ab dem 27. Dezember aus. Unklar blieb, ob sich die Regierungschefs von Bund und Ländern zu neuen Beratungen verabreden. Den nächsten Termin für die üblichen Abstimmungsgespräche konnte die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Martina Fietz, nicht nennen.

Inzidenz bundesweit bei 149

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte, es sei absolut richtig, dass Bayern und Sachsen bereits härtere Maßnahmen beschlossen haben. Auch der Deutsche Städtetag sprach sich für härtere Maßnahmen nach Weihnachten aus. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte: „Die Zeit nach den Feiertagen ist eine ideale Zeit für einen Lockdown.“

Merkel sagte, das Ziel sei eine Zahl von maximal 50 neuen Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. „Sonst entgleitet uns die Pandemie immer und immer wieder.“ Diese sogenannte Inzidenz lag gestern bundesweit bei einem Wert von 149. Der Wert von 50 gilt als Grenze für die Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten durch die Gesundheitsämter.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte gestern insgesamt 590 Corona-Tote gemeldet. Das war der bisherige Höchstwert von Verstorbenen an einem Tag. epd/tm

