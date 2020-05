Merkel mahnt zur Wachsamkeit

Berlin/Mannheim.Nach Monaten relativer Geschlossenheit driften die verschiedenen Regionen Deutschlands jetzt bei den Corona-Beschränkungen immer stärker auseinander. Das hat teilweise – aber nicht nur – mit unterschiedlichen Infektionsraten zu tun.

Während die Bundesregierung weiter auf eine vorsichtige, schrittweise Lockerung der Kontaktbeschränkungen setzt, möchte Sachsen einen ähnlichen Weg einschlagen wie Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Der will ab dem 6. Juni nur noch lokale Einschränkungen haben.

Die Länder sollten bei weiteren Lockerungen der Corona-Regeln nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) „mutig und wachsam“ vorgehen. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montag in Berlin, die Kanzlerin halte Empfehlungen und Gebote nicht für ausreichend. Sie plädiere vielmehr dafür, dass es zur 1,50-Meter-Abstandsregel, zu Kontaktbeschränkungen und Hygienevorschriften weiterhin „verbindliche Anordnungen geben soll“. Wenn diese Grundregeln außer Acht gelassen würden, drohten die bei der Eindämmung der Pandemie erzielten Erfolge verlorenzugehen.

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) beriet am Montag mit den Chefs der Staatskanzleien der Länder über das weitere Vorgehen. Nach den Vorstellungen des Kanzleramts sollte auch die Maskenpflicht in bestimmten öffentlichen Bereichen beibehalten werden. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung will das Kanzleramt Kontaktbeschränkungen erst einmal bis zum 5. Juli beibehalten.

Auch bei privaten Zusammenkünften in geschlossenen Räumen seien die Hygieneregeln umzusetzen „sowie die Zahl der Personen generell auf höchstens 10 zu beschränken“, hieß es in einer Vorlage aus dem Kanzleramt. Angesichts der bundesweit niedrigen Infektionszahlen sollte der Aufenthalt im öffentlichen Raum hingegen nur noch dort „durch verbindliche Anordnungen beschränkt werden, wo die regionale Dynamik im Infektionsgeschehen dies erfordert“.

Lokal statt überregional

Thüringens Ministerpräsident hatte am Wochenende erklärt, er wolle vom 6. Juni an auf allgemeine, landesweite Corona-Beschränkungen verzichten und stattdessen auf „lokale Ermächtigungen“ sowie die Eigenverantwortung der Menschen setzen. Die Verantwortung solle bei den Gesundheitsämtern liegen. Sollten sich Infektionsherde bilden, solle lokal reagiert werden.

Unterdessen wirkt sich die Corona-Krise in Mannheim immer heftiger auf die finanzielle Lage der Stadt aus. Die Stadtspitze will an diesem Dienstag erstmals drastische Zahlen vorlegen, die dieser Redaktion vorab bekannt geworden sind. Demnach fehlen allein in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie bei städtischen Ämtern, Eigenbetrieben und Gesellschaften nahezu 100 Millionen Euro in den Kassen – nicht eingerechnet die Steuerausfälle sowie steigende Kosten. Dabei ist ein befürchteter Verlust von 50 bis 80 Millionen Euro beim Universitätsklinikum der größte Brocken. Der öffentliche Personennahverkehr hat 30 Millionen Euro Verlust eingefahren, wovon 18 Millionen Euro die Quadratestadt tragen muss; den Rest Heidelberg und Ludwigshafen.

Zudem fehlen etwa beim Rosengarten acht Millionen, bei den Stadtparks 2,6 Millionen Euro oder den Parkhausbetrieben vier Millionen Euro an Einnahmen. Dazu kommen die entgangene Pacht für das Maimarktgelände, weil der Maimarkt abgesagt wurde, oder zu wenige ausgefüllte Strafzettel. dpa/pwr

