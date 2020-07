Merkel und Söder für lokale Ausreiseverbote

Herrenchiemsee/Rhein-Neckar.Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) haben für lokale Ausreisebeschränkungen aus Corona-Hotspots geworben. „Ich finde, das ist jedenfalls ein Vorschlag, den man diskutieren sollte und für den ich werben würde“, sagte Merkel am Dienstag nach ihrer Teilnahme an einer Sitzung des bayerischen Kabinetts bei einem Auftritt mit Söder am Schloss Herrenchiemsee. Der CSU-Chef betonte: „Das gibt Sicherheit für alle Beteiligten, also auch für die Menschen in der jeweiligen Region.“ Deswegen sei dieser Weg richtig.

Merkel sagte, wenn sich bei lokalen Ausbrüchen ergebe, dass sich die Infektionsketten in der Bevölkerung nicht so weit verbreitet hätten, wie am Anfang befürchtet, solle man die Gebiete mit Beschränkungen kleiner eingrenzen. „Das finde ich erstmal ein sehr vernünftiges Herangehen.“ Mit den Ländern werde nun diskutiert, wie man in einem solchen Fall mit Reisen in den Rest der Republik umgehe. Söder betonte, Bayern sei beim starken Corona-Ausbruch im Landkreis Tirschenreuth ähnlich wie bei den nun diskutierten Ausreisebeschränkungen vorgegangen. Dies sei damals die einzige Chance gewesen, den Ausbruch auf Dauer unter Kontrolle zu bekommen. Merkel und Söder warnten, die Corona-Pandemie sei nicht überwunden.

Telefonschalte mit Ministern

Wegen der möglichen Corona-Infektionsgefahr durch Urlaubsrückkehrer will sich Bayern mit den anderen Bundesländern und dem Bund absprechen. „Wir müssen aufpassen, dass insgesamt von Reise-rückkehrern keine neuen Infektionen nach Deutschland gebracht werden. Hier müssen wir uns natürlich eng mit dem Bund und den anderen Bundesländern abstimmen“, sagte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU).

Sie werde das Thema in die wöchentliche Telefonschaltkonferenz der Landesgesundheitsminister mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am kommenden Montag einbringen. Ausufernde Partys am Ballermann vom vergangenen Wochenende hatten das Thema aufkommen lassen.

Unterdessen macht die Wissenschaft bei der Erforschung der neuen Krankheit große Fortschritte. Einige Erkenntnisse kommen bereits bei den Patienten an. So konnten mehrere Untersuchungen – darunter eine Autopsiestudie von Wissenschaftlern des Heidelberger Universitätsklinikums – zeigen, dass kleine Blutgerinnsel, sogenannte Mikrothrombosen, in den kleinen Lungengefäßen zu schweren Verläufen führen. Inzwischen wurden die Leitlinien zur Behandlung von Covid-Patienten im Krankenhaus geändert, sie erhalten nun Blutverdünner in hoher Dosierung, um die Gerinnsel zu verhindern oder aufzulösen.

Auch was Folgeschäden angeht, sind Wissenschaftler in der Region aktiv. Lungenfachärzte des Lungennetzes Rhein-Neckar haben mittlerweile 400 genesene Covid-Patienten untersucht. Nach sechs bis acht Wochen hat demnach rund die Hälfte noch Beschwerden. dpa/mad

