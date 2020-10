Merkel warnt vor dramatischer Lage

Berlin/Mannheim.Angesichts rapide zunehmender Corona-Infektionen will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ländern dringend über eine stärkere Eindämmung beraten. Bereits am Mittwoch soll es eine Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten geben – noch vor deren turnusmäßiger Konferenz am Freitag.

Es gehe darum, was Bund und Länder gemeinsam tun könnten, um möglichst schnell den Trend zu brechen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag. Allen sei bewusst, „dass dabei jeder Tag zählt“. Auch unter den Ländern rückt ein bundesweit enger abgestimmtes Vorgehen in den Blick.

Die CDU verschiebt ihren für Dezember geplanten Parteitag ins neue Jahr. Der Parteitag solle dann idealerweise in Präsenz stattfinden, teilte Generalsekretär Paul Ziemiak mit. Sei dies nicht möglich, solle ein digitaler Parteitag abgehalten werden. Die Linke wollte am Dienstag entscheiden, ob ihr am Freitag in Erfurt geplanter Parteitag abgesagt wird.

Seibert sprach von einem „drastischen Anstieg“ der Neuinfektionen und einer „sich zuspitzenden ernsthaften Lage“. In zahlreichen Kommunen sei ein Nachverfolgen der Kontaktpersonen jedes einzelnen Infizierten nicht mehr möglich, da die Zahlen einfach zu hoch seien.

Merkel hatte am Wochenende nochmals eindringlich an alle Bürger appelliert, Kontakte generell zu reduzieren. Am Montag mahnte sie nach Informationen der „Bild“ auch in den CDU-Gremien, der Anstieg der Infektionen müsse dringend gestoppt werden. Die Situation sei „hochdynamisch“ und „dramatisch“. Deutschland könne bald in eine „schwierige Lage“ bei Intensivbetten in den Kliniken kommen.

Neue Vorgaben für Mannheim

Die Stadt Mannheim hat auf die rasant steigenden Corona-Zahlen mit einer neuen Allgemeinverfügung reagiert. Unter anderem müssen sich positiv auf das Virus getestete Menschen fortan auch ohne amtliche Anordnung sofort in häusliche Isolation begeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Summe der Neuinfektionen umgerechnet auf die Einwohner) lag in Mannheim am Montagabend nach Zahlen der Stadt bei 146,8. Wegen stark gestiegener Corona-Zahlen gelten im bayerischen Landkreis Rottal-Inn ab Dienstag strikte Ausgangsbeschränkungen.

Ganz unterschiedlich wird im Sport mit dem Thema umgegangen. Während im Kreis Bergstraße nach einigen Verwirrungen Kontaktsport im Liga-Betrieb weiterhin erlaubt ist, hatten die Sportverbände im Bereich Handball und Fußball von sich aus die Spiele abgesetzt. In den Kreisen Offenbach und Groß-Gerau darf hingegen weder gespielt noch trainiert werden. Besonders komplex ist die Situation in Viernheim. Politisch zu Hessen gehörend, spielen Fußballer und Handballer im Bereich Nordbaden. Dort gelten – noch – keine Beschränkungen. dpa/jako/sma

