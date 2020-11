Merkel wirbt für Corona-Regeln

Berlin/Mannheim.Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am ersten Tag des coronabedingten Teil-Lockdowns in Deutschland dazu aufgerufen, die Regeln zu befolgen. Sie zeigte Verständnis für den Unmut über das erneute weitgehende Herunterfahren des öffentlichen Lebens im November – dies sei aber unabdingbar, um die Zahl der Neuinfektionen wieder zu senken.

„Ob diese große gemeinsame Kraftanstrengung etwas bringt im Monat November, das hängt nicht nur von den Regeln ab, sondern vor allem auch davon, ob diese Regeln befolgt werden“, sagte Merkel am Montag in Berlin nach einer Sitzung des Corona-Kabinetts. „Jeder und jede hat es in der Hand, diesen November zu unserem gemeinsamen Erfolg zu machen, zu einem Wendepunkt wieder zurück zu einer Verfolgbarkeit der Pandemie.“

In Mannheim werben speziell ausgebildeten Beamten der Polizei in Mannheim und Heidelberg seit Montag für die Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Mannheim sagte, gehören zu den Anti-Konflikt-Teams Frauen und Männer, die etwa bei Fußballspielen oder Demonstrationen im Einsatz sind, um Auseinandersetzungen zu verhindern. Die mehr als ein Dutzend Beamten sind in kleinen Teams zusätzlich zu den Corona-Streifen in Fußgängerzonen und an belebten Plätzen unterwegs.

In ganz Deutschland hat am Montag ein vierwöchiger Teil-Lockdown begonnen, der die zweite Corona-Welle brechen soll. Seit Mitternacht gilt in allen Bundesländern, dass Hotels und Restaurants, Kinos, Museen und Theater sowie andere Freizeiteinrichtungen weitestgehend geschlossen sind.

Kunsthalle bedauert Schließung

Davon betroffen ist auch die Mannheimer Kunsthalle. Es sei unglaublich schade, dass die Kunsthalle geschlossen werden müsse, sagte Direktor Johan Holten. „Das gesamte Team hat über die letzten Monate intensiv auf die große Anselm Kiefer Ausstellung hinarbeitet“, betonte er. Dennoch: „Jetzt muss es aber höchste Priorität haben, die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen“, fügte Holten hinzu.

Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), warnte im Gespräch mit dieser Redaktion vor einer Überlastung der Intensivstationen. Angesichts steigender Zahlen forderte er: „Die Krankenhäuser müssen aus dem Regelbetrieb herausgenommen und auf Notbetrieb umgestellt werden.“ Nicht dringend nötige Operationen müssten abgesagt werden. Die Politik sei gefragt. Seine Befürchtung: Ohne Kompensation würden die Krankenhäuser nicht umstellen. Eine Entlastung der Kliniken durch den Lockdown würde sich erst in zwei bis drei Wochen bemerkbar machen. dpa/dms/mad/tbö

