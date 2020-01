Merkel zeichnet Bensheimer Boxclub aus

Berlin/Bensheim.Der KSC Bensheim belegte bei dem bundesweiten Wettbewerb „Sterne des Sports“ der Volks- und Raiffeisenbanken den vierten Platz. In der Publikumswertung kamen die Bensheimer sogar auf Platz zwei. Lina Jost (dritte von rechts) vertrat den Verein in Berlin und bekam von Bundeskanzlerin Angela Merkel den Preis und einen Scheck über 1000 Euro überreicht. Prämiert wurde das Projekt „Therapeutisches Boxen ADHS“. Hierbei unterstützt der KSC Kinder und Jugendliche mit einer ADHS-Erkrankung durch gezieltes Training. Dies wirke sich positiv auf die Leistungen in der Schule und das Zusammenleben in den Familien aus, hieß es in der Begründung für den Preis. Neben Merkel würdigten Jörg Lindemann von der Volksbank Darmstadt-Südhessen und Alfons Hörmann (links), Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, sowie Marija Kolak (Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken, rechts) die Preisträger. mty/Bild: Volksbank

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 23.01.2020