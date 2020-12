„Merz ist ein Geschenk“

Mannheim.Kabarettist Urban Priol (Bild) wird sein Lieblingsfeindbild, die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), nach der Wahl 2021 nicht vermissen: „Nein. 16 Jahre nüchterne Narkotisierung sind genug“, sagte der 59-Jährige im Interview mit dieser Redaktion. Seine Kritik an der Kanzlerin zu dämpfen, um Applaus von AfD, Querdenkern und Co. zu vermeiden, fällt Priol nicht ein: „Nur weil rechts-geistige Tiefflieger über ihr reflexartiges ,Merkel-muss-weg’-Gekreische nicht hinauskommen, werde ich bestimmt nicht aufhören, weiter heiter über sie zu spotten.“ Für den Aschaffenburger gibt es nur einen idealen Nachfolger im Kanzleramt: „Der große Bierdeckelstratege und zweitgrößte Sauerländer nach Heinrich Lübke: Friedrich Merz. Das wird ein Fest, wenn er all das ausbaden muss, was seine Partei dem Land eingebrockt hat.“ Für Satiriker sei der Kandidat für den CDU-Vorsitz ein großes Geschenk. jpk (Bild: Hess)

