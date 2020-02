Merz kandidiert

Berlin.Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz (64) will für den CDU-Vorsitz kandidieren. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag in Berlin aus Parteikreisen. Zuvor hatte die Bundespressekonferenz unter dem Titel „Zur Kandidatur für den CDU-Vorsitz“ für Dienstag um 11 Uhr zu einer Pressekonferenz eingeladen.

Merz hatte in den vergangenen Tagen viele Auftritte absolviert und bereits jedes Mal den Eindruck hinterlassen, dass er gewillt ist, in der Partei nach ganz oben zu kommen. Fast gebetsmühlenartig hatte Merz immer wieder betont, er wolle seinen Beitrag leisten, damit es mit der CDU wieder aufwärts geht. Nun ist endgültig klar: Merz will Parteichef werden. An diesem Dienstag will er seine Kandidatur in Berlin offiziell ankündigen. dpa

