Merz ringt mit dem Recht auf Asyl

Berlin/Mannheim.Nach seinen vielfach kritisierten Äußerungen zum deutschen Asylrecht will der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz (Bild) die Wogen wieder glätten. „Ich stelle das Grundrecht auf Asyl selbstverständlich nicht infrage, weil wir Politik aus christlicher Verantwortung und vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte machen“, teilte der Kandidat für den CDU-Vorsitz gestern mit. „Für mich steht aber fest, dass wir die Themen Einwanderung, Migration und Asyl nur in einem europäischen Kontext lösen können.“

Bei der CDU-Regionalkonferenz im thüringischen Seebach hatte Merz am Vorabend in Zweifel gezogen, ob das im Grundgesetz festgeschriebene Individualrecht auf Asyl „in dieser Form fortbestehen“ könne.

Merz’ Ringen mit dem Thema Asyl stieß in der CDU auf Widerspruch: Annegret Kramp-Karrenbauer, die wie Gesundheitsminister Jens Spahn auch für den CDU-Vorsitz kandidiert, warnte davor, leichtfertig am Grundgesetz herumzuschrauben. „Die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl oder eine Einschränkung in einer Art und Weise, dass es de facto dieses Grundrecht so nicht mehr gibt, (. . .) halte ich mit dem Wesenskern der CDU und im Übrigen auch mit dem Erbe etwa von Helmut Kohl für nicht vereinbar.“ Spahn betonte: „Das Grundrecht auf Asyl für politisch Verfolgte ist vor dem Hintergrund zweier Weltkriege, von großem Leid und Vertreibungen eine große Errungenschaft unseres Grundgesetzes.“

Unterstützung von Löbel

Merz hatte gesagt, Deutschland sei das einzige Land der Welt, das ein Individualrecht auf Asyl in der Verfassung stehen habe. Er sei seit Langem der Meinung, dass offen darüber geredet werden müsse, ob das Grundrecht „in dieser Form fortbestehen“ könne, wenn eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik ernsthaft gewollt sei.

Der Mannheimer Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel stellte sich via Twitter hinter Merz: „Ja, wir wollen das Grundrecht auf Asyl ändern. Dazu gibt’s einen Antrag zum Bundesparteitag der CDU. Wir wollen weg vom individuellen Grundrecht hin zu einer staatlichen Garantie, die keinen automatischen Rechtsanspruch mehr auslöst“, schrieb er. dpa (Bild: dpa)

