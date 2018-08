Mesale Tolu darf ausreisen

Istanbul.Die wegen Terrorvorwürfen in der Türkei angeklagte deutsche Journalistin Mesale Tolu (Bild) darf nach mehr als 15 Monaten das Land überraschend verlassen. Ihre Ausreisesperre sei nach Einspruch ihrer Anwälte aufgehoben worden, bestätigte Tolu gestern via Twitter. Deutsche Politiker und Unterstützer reagierten erleichtert auf die Nachricht, kritisierten aber mangelnde Rechtsstaatlichkeit in der Türkei.

Der Fall Tolu hatte, zusammen mit dem des „Welt“-Reporters Deniz Yücel und des Menschenrechtlers Peter Steudtner, die Beziehungen zu Deutschland schwer belastet. Tolu saß mehr als sieben Monate in Untersuchungshaft.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) erinnerte gestern daran, dass mindestens sieben Deutsche „aus politischen und für uns nicht nachvollziehbaren Gründen“ in der Türkei inhaftiert seien.

Tolus Unterstützerkreis verwies darauf, dass ihr nach wie vor 20 Jahre Haft drohten. Der Journalistin, die für die linke Nachrichtenagentur Etha arbeitete, wird Mitgliedschaft in der linksextremen MLKP vorgeworfen, die in der Türkei als Terrororganisation eingestuft wird.

Die Ausreisesperre von Tolus Mann, Suat Corlu, der im selben Verfahren angeklagt ist, bleibt nach Angaben des Unterstützerkreises bestehen. Tolus Ausreise sei für Sonntag geplant. Die 34-Jährige solle mit ihrem Sohn am Flughafen in Stuttgart ankommen. Tolu stammt aus Ulm.

Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) sagte im SWR: „Es war überfällig, dass Frau Tolu ausreisen darf – aber es ist auch überfällig, dass endlich das Verfahren gegen sie komplett eingestellt wird.“ Das Thema müsse beim Staatsbesuch des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan Ende September in Deutschland angesprochen werden. dpa (Bild: dpa)

