Messerstecher verurteilt

Bensheim/Darmstadt.Ein 24 Jahre alter Bensheimer, der im Mai mit einem Jagdmesser in der Taunusanlage auf seine Mutter eingestochen und einen unbeteiligten Zeugen attackiert hat, muss in die stationäre Psychiatrie. Das ordnete die 12. Große Strafkammer am Landgericht Darmstadt am Donnerstag an.

Zum Tatzeitpunkt war der Mann laut Gutachten des Sachverständigen aufgrund einer paranoiden Schizophrenie schuldunfähig. Da er noch immer eine Gefahr für sich und die Allgemeinheit sei, sah das Gericht keine Alternative zur Unterbringung in einer stationären Psychiatrie. Wegen der ungünstigen Prognose wurde einer Unterbringung zur Bewährung, wie vom Verteidiger des Angeklagten beantragt, nicht stattgegeben. gs

