Metaller konferieren

Der Mannheimer Rosengarten ist in Gewerkschaftshand. © Rinderspacher

Mannheim.Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt ist das zentrale Thema der sogenannten Personengruppenkonferenz der IG Metall, die noch bis morgen in Mannheim stattfindet. Dabei gehe es zum Beispiel um neue Arbeitsverhältnisse, Ausbildungen und neue Formen der Arbeitsorganisation, so eine Sprecherin. Die Veranstaltung dient der Vorbereitung des Gewerkschaftstages der IG Metall, der im Herbst in Nürnberg geplant ist. Heute wird in Mannheim die SPD-Vorsitzende und frühere Arbeitsministerin Andrea Nahles erwartet. mk

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019