Metallica lassen mit 60 000 Fans den Maimarkt beben

Mannheim.Die gigantischen Buchstaben M und A rahmen die stadionbreite Open-Air-Bühne ein, so wird schon von Weitem klar: Die US-Metal-Ikonen Metallica und 60 000 ihrer Fans haben am Sonntagabend das Mannheimer Maimarktgelände übernommen. Schon die ersten Nummern „Hardwired“ und „The Memory Remains“ bringen das ausverkaufte Areal zum Beben. Dabei spielen Frontmann James Hetfield (Bild links mit Schlagzeuger Lars Ulrich), Gitarrist Kirk Hammett und Bassist Robert Trujillo ihre Klassiker wie „One“, „Enter Sandman“ oder „Nothing Else Matters“ erst in der zweiten Hälfte. Im Vorprogramm überzeugten Bokassa und Ghost. Ausführliche Berichte folgen in der Dienstagausgabe. jpk/mer

