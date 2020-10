MeToo ändert Firmenkultur

Rhein-Neckar.Laut der Heidelberger Psychologin Nadia Sosnowsky-Waschek hat die MeToo-Debatte Auswirkungen auf Strukturen in Unternehmen. Viele Unternehmen regierten auf die Tatsache, dass sich Opfer sexueller Belästigung öffentlich zu Wort melden. Damit würden auch Debatten etwa um Frauen in Führungspositionen angestoßen werden, sagt die Professorin an der SRH-Hochschule. Aber: „Solange es Machtgefälle und Abhängigkeiten gibt, wird es sexuelle Belästigung oder das Ausnutzen dieser Macht geben.“ Hierarchien würden Belästigung begünstigen.

Eine Umfrage bei Unternehmen in der Region ergab: Der Großteil hatte bereits vor der Debatte Ansprechpartner oder auch Beratungen etabliert. Direkt auf das Thema reagiert haben nur zwei der elf befragten Unternehmen. jor

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.10.2020