Metzendorf-Schule: 22 Schüler und zwei Lehrer in Quarantäne

Bergstraße.Zwei Lehrer und 22 Schüler der Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim mussten sich in häusliche Quarantäne begeben, nachdem sich in den vergangenen Tagen eine infizierte Person in der Schule aufgehalten hatte. Ebenfalls unter Quarantäne gestellt wurde gestern eine Erwachsenen-Fußballmannschaft inklusive Trainer aus Viernheim. Insgesamt handelt es sich dabei um 26 Personen, die jedoch nicht alle im Kreis wohnen. Dies geschah, nachdem gestern einer der Spieler als infiziert gemeldet worden war. Darüber hinaus meldete der Kreis fünf weitere neue Corona-Fälle.

Wie das Landratsamt am Abend mitteilte, sind seit dem Ausbruch der Epidemie damit insgesamt 477 Infektionsfälle in der Region bekannt geworden. Die neuen Fälle stammen neben Viernheim (2) aus Bensheim, Zwingenberg (2) sowie aus Mörlenbach. In den Krankenhäusern werden drei Patienten behandelt, insgesamt sind 60 aktive Infektionen im Kreisgebiet gemeldet. Wie es in der Mitteilung weiter hieß, gab es 34 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 12,6 Infektionen pro 100 000 Einwohner entspreche. Der Grenzwert für schärfere Beschränkungen liegt für den Kreis bei 135 Fällen innerhalb von sieben Tagen. red/ BILD: Archiv

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.08.2020