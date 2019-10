Mihambo ist Weltmeisterin!

Oftersheim/Doha.Sie strahlt und winkt ihren Fans mit der Deutschlandflagge zu: Malaika Mihambo hat sich mit 7,30 Meter den Weltmeister-Titel bei der Leichtathletik-WM in Doha gesichert.

Die 25-Jährige vom TSV Oftersheim (LG Kurpfalz) ist die derzeit beste Weitspringerin der Welt. Daheim in Oftersheim haben ihre Vereinskollegen und Freunde beim Public Viewing im Rose-Saal mitgefiebert – etwa 100 Menschen sind bei ihrem besten Sprung ausgeflippt, aufgesprungen und haben sie – noch während der Wettkampf lief – als Siegerin gefeiert. „Ist doch der Wahnsinn“, sagte Oftersheimer Bürgermeister Jens Geiß, der für die Ausnahmeathletin bereits einen Empfang im November plant.

Mihambo segelte – nach zwei Zittersprüngen – zum siebten Mal in dieser Saison über die Sieben-Meter-Marke hinaus. „Ich kann es selbst noch nicht fassen. Ich bin richtig glücklich“, so Mihambo nach ihrem Triumph im ZDF. Vor dem dritten Versuch sagte sie sich: „Der muss gültig sein!“ Und danach: „Das wird wohl der beste Sprung meines Lebens sein.“ Im Rose-Saal hatte Mihambo alle auf ihrer Seite, für manche ist sie sogar zum Vorbild geworden: „Ist doch krass wie sie das unter diesem Druck macht“, sagte die 17-jährige Anelie, die selbst beim TSV Oftersheim die 800 Meter läuft und bei jedem Wettkampf mit der 25-Jährigen mitfiebert.

22 Zentimeter bis zum Rekord

Zum 31 Jahre alten Rekord von Heike Drechsler, die 1983 und 1993 triumphierte, fehlen ihr jetzt nur noch 22 Zentimeter. Mihambo überragte mit ihrem Wettkampf alle: 38 Zentimeter Vorsprung auf die zweiplatzierte Ukrainerin Maryna Bech-Romantschuk sind der größte Abstand in der WM-Geschichte.

Jetzt geht’s für die frisch gebackene Weltmeisterin vier Wochen nach Thailand in den Urlaub. Dort will sie einen Tauchschein machen. Sand hat sie das ganze Jahr genug in ihrem Sport, auf Strandurlaub verzichtet sie deshalb. ske/nina/dpa

