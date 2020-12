Mihambo siegt erneut

Baden-Baden.Leichtathletin Malaika Mihambo (Bild), Eishockey-Nationalstürmer Leon Draisaitl und die Fußballer des FC Bayern München sind die „Sportler des Jahres“ 2020. Das ist das Ergebnis einer Online-Abstimmung von 960 Sportjournalisten, das am Sonntag bei der Preisverleihung in Baden-Baden bekanntgegeben wurde. Die Oftersheimer Weitspringerin Mihambo hatte die Auszeichnung bereits im Vorjahr bekommen. Draisaitl, der unter anderem in Mannheim ausgebildet wurde, wurde als erster Eishockeyspieler zum „Sportler des Jahres“ gewählt. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.12.2020