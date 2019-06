Mihambo sprintet bei Gala zur WM-Norm

Mannheim.Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz (Bild) hat bei der DLV-Juniorengala in Mannheim für einen der Glanzpunkte gesorgt. Im Rahmenprogramm des Wettbewerbs für die weltweit besten U-20-Leichtathleten aus 20 Nationen, stellte die Oftersheimerin über 100 Meter in 11,21 Sekunden überraschend eine neue persönliche Bestzeit auf und erfüllte zugleich die WM-Norm für Doha (11,24 Sekunden). Eine U-20-Weltbestzeit sahen die Zuschauer zudem über 200 Meter durch die Britin Amy Hunt in 22,42 Sekunden. Ihr Landsmann Joshua Zeller glänzte mit 13,26 Sekunden über die 110 Meter Hürden. sd

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.07.2019