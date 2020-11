Mikroklima verbessern

Schwetzingen.Der Gemeinderat will künftig zusammen mit der Stadtverwaltung dafür sorgen, dass Grün- und Freiflächen im Innenbereich des Ortskerns nicht mehr verbaut, sondern erhalten werden, um das Mikroklima zu verbessern. Das steht auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung an diesem Mittwochabend. Das Konzept „Grüne Lungen“ soll als künftige Leitlinie für die städtebauliche Entwicklung und Nachverdichtung der in seinem Geltungsbereich liegenden Flächen und Quartiere verabschiedet werden.

Außerdem geht es bei der Nachtragssatzung 2020 auch um die durch die Pandemie beeinflussten Finanzen der Stadt. ali

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 18.11.2020