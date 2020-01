Milliarden für die Schiene

Stuttgart/Wiesbaden/Mainz.Knapp 1,7 Milliarden Euro will die Bahn dieses Jahr in Baden-Württemberg in Schienen, Technik und Bahnhöfe investieren. Mehr als 230 Kilometer Gleise, 150 Weichen und 20 Brücken sollen auf Vordermann gebracht werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mit. Ein zentrales Projekt ist die Sanierung der Schnellfahrstrecke Mannheim-Stuttgart. In Hessen investiert die Bahn 900 Millionen, in Rheinland-Pfalz und Saarland 400 Millionen Euro. Die Gelder sind Teil des 12,2-Milliarden-Euro-Pakets für die Bahn-Infrastruktur in Deutschland.

Erstmals ist auch ein „Betrag für kundenfreundliches Bauen“ eingeplant. Dieser liegt bei einer Milliarde Euro für zehn Jahre. Andreas Schöber vom Fahrgastverband Pro Bahn Rhein-Neckar lobte dies, kritisierte aber die komplette Sperrung der Strecke Mannheim-Stuttgart für ein halbes Jahr. „Das ist alles andere als kundenfreundlich.“ mad/dpa

