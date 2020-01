Millionen für die Stadt der Zukunft

Bensheim.Bensheim investiert in diesem Jahr knapp 15 Millionen Euro in verschiedene Projekte. Das geht aus dem Haushaltsplan hervor, der in der Stadtverordnetenversammlung Ende Dezember mehrheitlich beschlossen wurde.

Das Geld fließt unter anderem in die Sanierung von Straßen in Gronau und Schwanheim, aber auch in den Ausbau des Radwegenetzes. Zudem stehen für eine neue Toilettenanlage am Bahnhof 200 000 Euro zur Verfügung.

Eine halbe Million kann für die Aufwertung der Innenstadt verwendet werden, beispielsweise für die Umgestaltung des Uferbereichs der Lauter und ein Beleuchtungskonzept. dr

