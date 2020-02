Millionen Reisende entdecken den Südwesten als Urlaubsland

Stuttgart/Mannheim.Im neunten Jahr in Folge meldet die Tourismusbranche in Baden-Württemberg einen Gästerekord. Die Zahl der Übernachtungen wuchs 2019 um 4,2 Prozent auf 57,2 Millionen. „Das klingt nach einem Urlaubswunder“, freute sich der für Tourismus zuständige Minister Guido Wolf (CDU). Auch die Städte Mannheim und Heidelberg vermelden steigende Zahlen. In Mannheim etwa wurde 2019 erstmals die Grenze von 1,5 Millionen Übernachtungen überschritten.

Minister Wolf betonte für das ganze Bundesland: „Wir liegen spürbar über dem Durchschnitt.“ Bundesweit sei das Geschäft mit dem Urlaub um 3,7 Prozent gewachsen. Überdurchschnittliche Zuwächse meldeten auch andere Städte. Heilbronn verzeichnete als Folge der Bundesgartenschau ein Plus von 23,7 Prozent. Zu den Verlierern zählte der Rhein-Neckar-Kreis mit einem Rückgang der Übernachtungen um 2,3 Prozent.

Dauerrekorde für Heidelberg

Baden-Württembergs Tourismusbranche profitiert von der Klimadebatte. „Es gibt einen erkennbaren Trend zum Urlaub im eigenen Land“, erläuterte Andreas Braun, der Geschäftsführer der Tourismus-Marketing-Gesellschaft. Die Übernachtungen von Gästen aus dem Inland und den angrenzenden Staaten sind überdurchschnittlich gewachsen. Dieses Jahr werde gezielt mit „Erlebnissen vor der eigenen Haustür“ geworben. Es gebe viele Angebote, die Heimat neu zu entdecken. Wandern, Klettern oder Kanutouren nannte Braun als Beispiele. Für das nächste Jahr ist das Motto „Entspannter Süden“ gewählt. Braun wies darauf hin, dass „der Urlaub im Land eine klimaschonende Alternative zu Fernreisen ist“.

Unsicher sind die Touristiker bei der Einschätzung der Folgen der Coronavirus-Epidemie für die Beherbergungsbranche im Südwesten. Es gebe erste Rückmeldungen, dass Urlauber aus China ausbleiben, sagte Wolf. Seiner Ansicht nach ist es aber noch zu früh für eine exakte Prognose. Man rechne mit sinkenden Zahlen.

Mannheimer Hotels und Beherbergungsbetriebe zählten im vergangenen Jahr 1,62 Millionen Gäste. 2018 waren es 1,46 Millionen. Das sind laut Statistischem Landesamt 10,3 Prozent mehr. Das zehnte touristische Rekordjahr in Folge kann Heidelberg verbuchen. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch meldete, verzeichnete die Stadt am Neckar mehr als 1,6 Millionen Übernachtungen in Hotels und Gerbergen. Das entspricht einem Plus von 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wie aus den reinen Ankunftszahlen hervorgeht, blieben die Gäste im Schnitt zwei Tage in Heidelberg.

Das Stadtmarketing Mannheim freut sich über „diese sehr gute Entwicklung“, so Geschäftsführerin Karmen Strahonja. Allerdings sei die Auslastung der einzelnen Hotels gesunken, da es in den vergangenen Jahren einen regelrechten Bauboom an Hotels in Mannheim gab. Zudem hat der Gemeinderat im Dezember beschlossen, von Touristen eine „Kulturförderabgabe“ genannte Bettensteuer zu verlangen. Die Pläne dafür sind aber noch nicht im Detail ausgearbeitet.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.02.2020