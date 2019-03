Millionen-Zuschuss für Spinelli

Mannheim.Gute Nachrichten für Mannheim gestern aus Stuttgart: Mit 4,4 Millionen Euro aus dem Städtebau-Fördertopf unterstützt das baden-württembergische Wirtschaftsministerium die Umgestaltung der früheren Kasernenfläche Spinelli in Mannheim (Bild). Dort sollen neben einem Grünzug als Teil der Bundesgartenschau 2023 am nördlichen Rand auch rund 2000 Wohnungen in Ein- und Mehrfamilienhäusern entstehen. Weitere 1,2 Millionen Euro gibt das Ministerium für die Aufwertung der Neckarstadt-West, 600 000 Euro fließen in die Ortskern-Sanierung von Käfertal. Im Fördertopf waren knapp 258 Millionen Euro. imo

