Mindestens 50 Millionen Euro für das Kreiskrankenhaus?

Bergstraße.Hinter verschlossenen Türen beraten der Kreis Bergstraße und die Universitätsklinik Heidelberg derzeit über die Zukunft des Kreiskrankenhauses in Heppenheim. Laut inoffiziellen Quellen ist die Uniklinik, die 90 Prozent der Anteile am Kreiskrankenhaus hält, nur dann bereit, ihr Engagement fortzusetzen, wenn finanzielle Mittel in nicht unbeträchtlicher Höhe in das Haus gesteckt werden. Die Rede ist von einem Finanzbedarf von mindestens 50 Millionen Euro. Eine offizielle Bestätigung von konkreten Zahlen gibt es bislang von keiner der beiden beteiligten Seiten. Allerdings soll das Thema voraussichtlich bereits in der nächsten Sitzungsrunde des Kreistages und seiner Ausschüsse aufgerufen werden. kbw/BILD: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 27.08.2020