Mindestlohn soll zwei Mal steigen

Berlin/Rhein-Neckar.Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland soll zum 1. Januar 2019 von derzeit 8,84 Euro auf 9,19 Euro steigen. Ein Jahr später soll eine weitere Erhöhung auf 9,35 Euro folgen. Das empfiehlt die zuständige Kommission aus Vertretern von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Wissenschaft in einem gestern in Berlin vorgelegten Beschluss einstimmig.

Die Bundesregierung muss die künftige Höhe des Mindestlohns noch per Verordnung umsetzen. In der Region stößt der Beschluss auf geteiltes Echo. „Wer Vollzeit arbeitet, sollte so viel verdienen, dass er davon eigenständig leben kann“, sagt Regina Hertlein, Vorstandsvorsitzende des Caritasverbands Mannheim.

Gleichzeitig mache der Caritas der Mindestlohn in ihren Integrationsbetrieben zu schaffen. Dort werden zum Beispiel Schwerbehinderte in den Arbeitsmarkt eingegliedert. Für solche Unternehmen sei es schwer, den Mindestlohn am Markt zu erwirtschaften. „Wir haben noch an der letzten Erhöhung zu knabbern“, sagt Hertlein. „Im Handwerk wird weit über Mindestlohn gezahlt – sonst hätten wir noch mehr Probleme, Fachleute zu finden“, erklärt dagegen ein Sprecher der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald.