Ministerin beim CSD

Mannheim.Für mehr Akzeptanz und Toleranz wollen heute Tausende in Mannheim auf die Straße gehen. Mit der Demonstration zum Christopher Street Day (CSD) protestieren Homosexuelle und Menschen mit anderer sexueller Orientierung gegen Diskriminierung. Eine Forderung ist, dass lesbische und schwule Paare Kinder adoptieren dürfen. Die Organisatoren des CSD treten zudem dafür ein, dass Transsexuelle stärker in der Politik vertreten werden.

Die Demo beginnt um 14 Uhr und geht in ein Straßenfest am Schloss über. Schirmherrin des Mannheimer CSD ist die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz Katarina Barley (SPD), die beim Start der Demo eine Rede halten wird. Zu der Veranstaltung werden rund 70 000 Besucher in der Innenstadt erwartet. lob