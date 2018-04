Ministerin will zwölf Milliarden Euro mehr

Anzeige

Berlin.Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen macht in den laufenden Haushaltsverhandlungen Druck: Die CDU-Politikerin verlangt deutlich höhere Verteidigungsausgaben als von SPD-Finanzminister Olaf Scholz für die Jahre bis 2021 geplant. Zwischen den Vorstellungen der beiden klafft laut „Bild am Sonntag“ („BamS“) eine Lücke von rund sechs Milliarden Euro.

In den vertraulichen Verhandlungen fordere von der Leyen zwölf Milliarden Euro mehr als der vorherige Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) in seinem Entwurf vom vergangenen Sommer vorsah, schreibt die „BamS“. Doch Schäubles Nachfolger Scholz wolle nur etwa sechs Milliarden Euro zusätzlich ausgeben. Druck machte das Verteidigungsministerium gleich am Freitag, als erste Details der Finanzpläne bekanntwurden: „Mindestens eines der verabredeten großen internationalen Rüstungsprojekte“ müsse unter diesen Umständen wohl erst einmal auf Eis gelegt werden, ließ von der Leyen verlauten – „so schmerzhaft es ist“. Bei der Digitalisierung und der persönlichen Ausrüstung jedenfalls sollten keine Abstriche gemacht werden.

Rüstungsprojekte vor dem Aus

Die angedrohten „schmerzhaften“ Streichungen könnten nach Informationen der Zeitung die U-Boot-Kooperation mit Norwegen und eine geplante gemeinsame Fliegerstaffel mit Frankreich betreffen. Norwegen will Deutschland für 4,3 Milliarden Euro vier Boote abnehmen, die von ThyssenKrupp gebaut werden. Im Gegenzug will die deutsche Marine zwei U-Boote in Norwegen bestellen, inklusive Lenkflugkörpern.