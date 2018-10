Ministerpräsident Bouffier in Zwingenberg

Bergstraße.Der Landtagswahlkampf in Hessen bringt auch politische Prominenz in den Kreis Bergstraße. Gestern Abend sprach Ministerpräsident Volker Bouffier bei einer CDU-Veranstaltung in Zwingenberg. Bouffiers Stellvertreter, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), wird am Freitag in Lorsch erwartet. Seine Bergsträßer Parteifreunde bemühen sich außerdem um einen Auftritt der Grünen-Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock im Kreis.

Landtagspräsident Norbert Kartmann (CDU) wird den Kreis Bergstraße ebenfalls noch besuchen, und auch Juso-Vorsitzender Kevin Kühnert wird für Dienstag, 23. Oktober, zu einem Termin in Lorsch erwartet. red/BILD: Neu

