Mint-Projekt des Goethe-Gymnasiums gewinnt Preis

Bergstraße.Für innovatives Handeln und Eigeninitiative haben die südhessischen Unternehmerverbände das Goethe-Gymnasium in Bensheim ausgezeichnet.

Die Schule betreibt unter der Federführung des Lehrers Olaf Harjes (Zweiter von rechts) einen Raum in einem Container, in dem sich Schüler außerhalb des Unterrichts treffen können, um an naturwissenschaftlichen und technischen Ideen zu arbeiten. Das Projekt errang beim Innovationswettbewerb der Verbände den zweiten Platz – neun Schulen hatten sich beworben. Mit dem Preisgeld von 2000 Euro solle nun ein 3-D-Drucker angeschafft werden, verriet Harjes. / kbw