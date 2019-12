Miramar geräumt

Alle Gäste mussten das Miramar in Weinheim verlassen. © Schilling

Weinheim.Das Freizeitbad Miramar in Weinheim ist am Sonntagabend evakuiert worden. Mehrere Personen hätten zuvor im Saunabereich über Haut- und Atemwegsreizungen geklagt, sagte Polizeisprecher Dennis Häfner auf Anfrage. Ein schwer verletztes Mädchen wurde in eine Klinik gebracht. Es gab zudem mehrere Leichtverletzte. „Wir befinden uns bestimmt im zweistelligen Bereich“, schätzte Häfner.

Als Ursache der Reizungen nannte der Polizeisprecher eine unbekannte Flüssigkeit. Diese sei auf die vor dem Saunagang in offenen Fächern abgelegte Badekleidung aufgetragen worden. Ob dies vorsätzlich oder durch einen Unfall geschah, sei noch unklar.

Die ersten Gäste hätten gegen 19 Uhr über Hautreizungen geklagt, nachdem sie ihre Badesachen wieder angelegt hatten, so der Sprecher. Die Leitung des Miramar verständigte daraufhin Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Gegen 21 Uhr wurde entschieden, das Bad zu evakuieren. Zu dem Zeitpunkt befanden sich etwa 1400 Gäste dort. Auch die Berufsfeuerwehr Mannheim war im Einsatz. Außerhalb des Saunabereichs wurden bei Messungen keine gefährlichen Stoffe gefunden. kpl

