Miss Germany 2020 aus Heppenheim?

Heppenheim.Die 23 Jahre alte Aleksandra Borucki aus Heppenheim will Miss Germany 2020 werden. Derzeit läuft im Internet der Vorentscheid für das große Finale der Wahl zur Miss Germany 2020, das am 15. Februar in der Europa-Park-Arena in Rust stattfindet.

Online tritt die gelernte zahnmedizinische Fachangestellte Aleksandra Borucki derzeit gegen neun weitere Kandidatinnen aus ihrem Bundesland Hessen an, abgestimmt werden kann dabei einmal pro Tag. Als Hobby gibt die 23-Jährige, die sich selbst als humorvolle, starke und engagierte Powerfrau beschreibt, Fitness an. red/Bild: Lotz

