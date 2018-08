Missbrauchsfälle: Papst soll aufklären

Berlin/Mannheim.Die katholische Kirche zeigt nach Einschätzung des Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, zu wenig Engagement bei der Aufklärung sexueller Misshandlungen. Auch in Deutschland werde Aufarbeitung noch zu oft als Gefahr für die eigene Institution gesehen, sagte Rörig.

Hintergrund der Diskussion sind erschütternde Ermittlungsergebnisse in den USA. Dort haben sich mehr als 300 katholische Priester im Bundesstaat Pennsylvania in den vergangenen 70 Jahren an Tausenden Kindern vergangen. Eine jahrzehntelange Vertuschung reiche der Staatsanwaltschaft zufolge bis in den Vatikan. Papst Franziskus, der kommendes Wochenende zum Weltfamilientag nach Dublin reist, muss zudem zu Missbrauchsskandalen in Irland zwischen den 1930er und 1990er Jahren Stellung nehmen. Ferner sind Verfahren gegen Bischöfe in den USA sowie in Australien und Chile anhängig.

Kritik an der Aufarbeitung

In Fulda wird Ende September die große Aufarbeitungsstudie der Deutschen Bischofskonferenz veröffentlicht. Sie war im Jahr 2014 in Auftrag gegeben worden. Rörig rügte, dass dafür nicht alle Bistümer ihre Archive geöffnet hätten.

Dem widersprachen die beauftragten Forscher: Alle Diözesen hätten wie gefordert ihre Personalakten nach Missbrauchsfällen durchgesehen und in Erhebungsbögen eingetragen. Der Leiter des Forschungsverbundes, Harald Dreßing von der Forensischen Psychiatrie am Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, sagte, es gebe keine Hinweise darauf, dass das unvollständig geschehen sei. Die Forscher aus Mannheim, Heidelberg und Gießen gingen aber zugleich davon aus, dass nicht alles in den Personalakten stehe.

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann, Beauftragter der Bischofskonferenz für Fragen sexuellen Missbrauchs, wies Rörigs Vorwürfe zurück. Er habe „keine Anhaltspunkte“ dafür, dass manche Archive verschlossen blieben, sagte er. dpa

