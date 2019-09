Mission Titelverteidigung beginnt

Mannheim.Die Adler Mannheim gehen mit großem Selbstvertrauen die Mission Titelverteidigung in der Deutschen Eishockey Liga an. „Mit der Qualifikation für das Achtelfinale der Champions Hockey League haben wir den ersten Schritt gemacht“, sagt Kapitän Marcel Goc (Bild). „Wir wissen aber auch, dass wir uns noch in vielen Bereichen steigern müssen.“

Die DEL-Saison beginnt für den Deutschen Meister am Freitag mit der Partie bei den Nürnberg Ice Tigers, am Sonntag (17 Uhr/live bei Sport1) empfangen die Adler den Erzrivalen Kölner Haie in der SAP Arena. Pavel Gross ist es wichtig, die vergangene Spielzeit abzuhaken. „Es war eine gute Zeit, die wir noch einmal erleben wollen. Wir Trainer werden dafür sorgen, dass die Mannschaft bereit ist“, sagt Gross und betont: „Wir wollen wieder eine lange Saison spielen und in der Champions League weit kommen.“ cr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.09.2019