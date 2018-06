Mit der D-Mark kam vor 70 Jahren der Aufschwung

Anzeige

Berlin.Frauen zahlen im Juni 1948 die neuen Scheine aus: Vor 70 Jahren wurde die Deutsche Mark eingeführt – die Währung, die zum Markenzeichen des deutschen Wirtschaftswunders und zum Symbol für Stabilität wurde. Über Nacht füllten sich die Regale der Geschäfte. „Wohlstand für alle“ – das war der Slogan des früheren Wirtschaftsministers Ludwig Erhard, des „Vaters“ der Sozialen Marktwirtschaft und Wegbereiters des Wirtschaftswunders. Ein Erfolgsmodell, das in diesen Tagen gefeiert und viel beschworen wird. Die Wirtschaft aber steckt in großen Umbrüchen. Die Debatte dreht sich darum, wie sich dieses Modell in die Zukunft führen lässt. dpa