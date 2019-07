Mit Fliegern gegen Hagel

Vereinsvorsitzender Reinhold Hörner vor einem der Hagelflieger. © jei

Bad Dürkheim.Um Felder und Weinberge vor Schäden zu bewahren, gehen in der Pfalz regelmäßig sogenannte Hagelflieger in die Luft. Die beiden Leichtflugzeuge steuern Gewitterfronten an und „impfen“ die Wolken mit Silberjodid-Partikeln. Dadurch wird die Bildung großer Hagelkörner verhindert, wie Reinhold Hörner, Vorsitzender des Vereins zur Hagelabwehr Vorder- und Südpfalz, im Gespräch mit dieser Zeitung berichtete.

Die Einsätze spielen sich in einer Höhe von 1500 bis 2000 Metern ab. „Die Piloten halten sich im Aufwindbereich vor den Wolken auf. Wenn sie in die Gewitter hineinfliegen würden, wäre das tödlich“, sagte Hörner. Sieben Mal sind die Hagelflieger in diesem Jahr schon abgehoben. Das Rekordjahr war 2018 mit 43 Einsätzen. Ein Flug samt Wolkenimpfung kostet 2000 Euro. jei

