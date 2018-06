Mit Marco Reus und Jonas Hector

Anzeige

Sotschi.Sonne, Strand, Meer: Der Umzug in den Urlaubsort Sotschi am Schwarzen Meer soll den wankenden Fußball-Weltmeister Deutschland vor dem richtungsweisenden zweiten WM-Gruppenspiel am Samstag (20 Uhr/live im ZDF) gegen Schweden beflügeln. Bei einer Niederlage ist der amtierende Champion wahrscheinlich ausgeschieden.

„Es wird kein Hurra-Spiel, es wird ein ganz harter Kampf. Und wir müssen gewinnen“, sagte Teammanager Oliver Bierhoff gestern in Sotschi und deutete personelle Veränderungen an: „Irgendeinen Impuls wird es schon geben.“

Mit großer Wahrscheinlichkeit rückt Hoffnungsträger Marco Reus in die Startelf, auch der beim 0:1 gegen Mexiko erkrankt fehlende Linksverteidiger Jonas Hector meldete sich fit. alex