Mit Maske zur Riedroder Kerwe

Riedrode.Von der Corona-Pandemie lassen sich die Riedroder nicht ihre Freude an der Kerwe verderben. Mit tollen Ideen hat es das Team um Kerwevadder Fabian Kreiling geschafft, die Festtage in Szene zu setzen. Und zwar per Livestream auf der Internet-Plattform Twitch. Aber auch zuhause im Hof, Garten oder Wohnzimmer hat die Bevölkerung des kleinsten Bürstädter Stadtteils kräftig mitgefeiert – dank der vorher verteilten Kerwepakete bestens versorgt. Und Kuchen to go gab’s auch. Genauso wie eine amüsante Kerwerede. Der festlich geschmückte Kranz wurde in die Höhe gestemmt. Der Mundschutz war mit dabei. Abstandsbeauftragter Julien Gündling achtete auf die Sicherheit der Feiernden. ps

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.07.2020