Mit Plakaten für mehr Sauberkeit

Mannheim.Die Abfallwirtschaft Mannheim will mit einer Plakatkampagne bei Bürgern für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum werben. Dazu hat die Stadt rund 1500 Plakate gedruckt, die ab sofort auf Posteranlagen an Bus- und Bahnhaltestellen sowie auf Litfaßsäulen im gesamten Stadtgebiet zu sehen sind. Auch in städtischen Einrichtungen oder bei Firmen sollen Plakate aufgehängt werden.

„Wir sind auf das Engagement der Bürgerschaft angewiesen. Nur gemeinsam schaffen wir es, dass Mannheim attraktiv für alle ist und bleibt“, betonte Bürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne). Hintergrund der Aktion, die bis zum 2. September läuft, sind Verschmutzungen durch Abfälle auf Wegen und Straßen in der Innenstadt und in den Stadtteilen.

Eine erste Werbekampagne der Abfallwirtschaft gab es bereits im April zur Eröffnung der neuen Planken. Eine weitere Kampagne zum Thema Vermeidung von Lebensmittelabfällen und Abfalltrennung ist im Herbst geplant. cs

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.08.2019