Mit Sammlerstücken bei Horst Lichter

Einhausen.Im zweiten Anlauf hat es geklappt für Birgit und Hartmut Hedderich. Das Einhäuser Gastronomenehepaar, das 2019 auch die private Museumsscheune „Sammelsurium“ eröffnet hat, war jetzt zu Gast bei „Bares für Rares“. In der ZDF-Fernsehsendung, die von Horst Lichter moderiert wird, können Privatleute verschiedenste Raritäten anbieten, die zunächst von einem Experten geschätzt und dann – im günstigsten Fall – von einem der anwesenden fünf Händler ersteigert werden. Ein erstes Objekt, das Hartmut Hedderich angeboten hatte, wurde noch abgelehnt. Dafür durften nach einer zweiten Bewerbung im Juli sowohl er als auch seine Frau Birgit mit eigenen Sammlerstücken aus dem Museumsfundus vor die Kamera. Um was es sich handelt, wird erst bei den Sendungen am 10. und 16. November verraten. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 31.10.2020