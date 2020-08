Mit Technik aus Bensheim auf dem Weg zur Sonne

Bensheim.Im Februar startete die Raumsonde „Solar Orbiter“ von den USA aus in Richtung Sonne. Mitte Juli hat die europäische Raumfahrtagentur Esa wie berichtet erste Aufnahmen der Sonde präsentiert, die sich bis auf 42 Millionen Kilometer der Sonne nähern soll.

Mit an Bord ist auch Technik aus Bensheim: Bei der Firma ProxiVision wurden die bildverstärkenden Sensoren entwickelt und gebaut, die hochauflösende Detailaufnahmen der Mission erst möglich machen. Für das Bensheimer Unternehmen mit Sitz an der Stubenwald-Allee ist die technologische Beteiligung am „Solar Orbiter“ ein Prestigeprojekt. Zwei der insgesamt sieben Sensoren im Satelliten stammen aus Bensheim. red/Grafik: ESA/ATG Medialab/NASA/dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 06.08.2020