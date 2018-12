Mitgliederentscheid stößt auf Skepsis

Berlin/Mannheim.Die Debatte um die Einbindung von Friedrich Merz in der CDU spitzt sich zu. Auf die Forderung nach einer Mitgliederbefragung für den Kanzlerkandidaten haben gestern CDU-Bundestagsabgeordnete der Region mit Skepsis reagiert.

Der Mannheimer Abgeordnete Nikolas Löbel sagte: Solche „belebenden Elemente“ seien wichtig. „Allerdings schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Gerade in Baden-Württemberg haben vergangene Mitgliederentscheide Risse hinterlassen.“ Als Beispiele nannte Löbel die Kür der Spitzenkandidaten vor den Landtagswahlen 2006 und 2016. Im Streit um die Nachfolge von Ministerpräsident Erwin Teufel gewann Günther Oettinger knapp gegen Annette Schavan. Später dann Guido Wolf gegen Südwest-Landeschef Thomas Strobl. Die Landtagswahl gewann letztlich der grüne Amtsinhaber Winfried Kretschmann. Zur aktuellen Diskussion in der CDU erklärte Löbel: Jetzt sei der „falsche Zeitpunkt“, um über die Kanzlerkandidatur zu sprechen.

Idee stammt aus Karlsruhe

Den Vorschlag einer Mitgliederbefragung hatte der baden-württembergische Abgeordnete Axel Fischer aus Karlsruhe ins Gespräch gebracht. Vertreter des CDU-Wirtschaftsflügels machen sich indes weiter für eine Einbindung von Ex-Unionsfraktions-chef Friedrich Merz in die Bundesregierung und in die Parteiführung stark – ungeachtet der Pläne von der Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer.

Der pfälzische CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger aus dem Wahlkreis Neustadt/Speyer bewertet den Vorschlag seines Kollegen Fischer eher skeptisch. Steiniger ist dafür, an dem „bewährten Verfahren festzuhalten, bei dem die Parteigremien über den Kanzlerkandidaten entscheiden“. Michael Meister, Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Bergstraße, sieht eine Abstimmung unter den Mitgliedern kritisch. Es sei eine „Tradition“ zwischen CDU und CSU, mit einem gemeinsamen Kanzlerkandidaten in Bundestagswahlen zu gehen. Die nächste Wahl steht planmäßig 2021 an. be/jung/tge/mpt

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018