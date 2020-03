„MM“-Aktion bietet Hilfe für Nachbarn

Mannheim.Die Ausbreitung des Coronavirus führt zu Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens und sorgt für viel Verunsicherung – vor allem bei Menschen im höheren Alter oder mit Vorerkrankungen. In dieser Lage ist nachbarschaftliche Hilfe gefragt. Wer jetzt Unterstützung benötigt, muss sie bekommen.

Der „Mannheimer Morgen“ hat dafür die Aktion „ZusaMMenhalt“ gestartet: Brauchen Sie jemanden, der für Sie Ihre Besorgungen macht und vor die Tür legt, mit dem Hund spazieren geht oder mit Ihnen am Telefon spricht, wenn Sie sich einsam fühlen? Oder können Sie selbst Helfer sein und Ihre Mitmenschen in der Nachbarschaft im Alltag unterstützen? Dann melden Sie sich bitte bei uns. Wir führen diskret Hilfesuchende und Helfende zusammen – ohne direkten Kontakt und Ansteckungsgefahr. Schreiben Sie uns eine E-Mail an folgende Adresse: zusammenhalt@mamo.de – oder rufen Sie an unter 0621/392 23 35. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr.

Wir möchten allen Leserinnen und Lesern herzlich danken, die sich bereits seit dem Start der Aktion in der Samstagausgabe an uns gewandt und in vielfältiger Weise Unterstützung angeboten haben. Wir melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen zurück.

Wir bitten um Verständnis, dass vorerst nur MM-Abonnenten an der Aktion teilnehmen können. Wir wollen sicherstellen, dass die Hilfe seriös ist und mögliche Betrüger keine Chance haben.

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.03.2020