„MM“-Wahlabend: Schüler und Leser fragen Politiker

Mannheim.Schülerinnen und Schüler des Bach-Gymnasiums sowie Leser dieser Zeitung haben am Mittwochabend mit den Spitzenkandidaten für die Kommunalwahl diskutiert. Dabei wurden zahlreiche Themen angesprochen – vom Verkauf der Baufelder auf dem Turley-Gelände bis zur Bundesgartenschau. Der „Mannheimer Morgen“ hatte zu dem Diskussionsforum in das Verlagsgebäude eingeladen, um Politikinteressierte und Spitzenkandidaten zusammenzubringen. Darüber hinaus erklärte Chefredakteur Dirk Lübke, wie im Vorfeld der Kommunalwahl am 26. Mai berichtet wird. Auf dem Bild zu sehen ist Elftklässlerin Lil Gottschalt. tge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.03.2019