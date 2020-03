„Morgen Magazin“ macht Pause

Liebe Leserinnen und Leser, das Coronavirus bringt auch die Kultur- und Freizeitaktivitäten zum Stillstand, auf die wir jeden Donnerstag in unserem „Morgen Magazin“ hinweisen. Die Produktion einer Veranstaltungsbeilage macht unter diesen Umständen leider keinen Sinn. Deshalb bitten wir um Verständnis, dass wir die verbleibenden Inhalte des Magazins bis auf Weiteres in der Tageszeitung abbilden: Große Interviews, Musik- und Heimkino-Tipps finden Sie im Ressort Kultur. Sobald der Betrieb in Theatern, Kulturzentren, Kinos, Parks, Hallen, Clubs, auf Marktplätzen und Messen wieder möglich ist, erscheint Ihre Freizeitbeilage wieder wie gewohnt. jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.03.2020