Morsche Leitungen

Lautertal.Die Tage mit strengem Frost und das anschließende Tauwetter haben der Wasserversorgung in Lautertal zugesetzt. Alleine in der Zeit zwischen Sonntag und Dienstag gab es fünf Rohrbrüche. Die Wassermeisterei war unter Hochdruck damit beschäftigt, die Lecks zu flicken. Gestern wurden die Arbeiten nun abgeschlossen.

Die Schäden sind ein Symptom dafür, dass es mit dem Leitungsnetz der Gemeinde nicht zum Besten steht. Investitionen in Höhe von über drei Millionen Euro sind zwar schon beschlossen. Sie fließen aber vorwiegend in die technischen Anlagen und nicht in die Erneuerung von Leitungen. Unter anderem wird mit dem Geld der Wasserverbund mit Bensheim hergestellt. tm