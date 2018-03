Moschee bittet um Polizeischutz

Anzeige

Mannheim/hannover.In Moschee-Gemeinden geht die Angst vor gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Türken und Kurden um: Der größte Verein in Mannheim, der Islamische Bund, wandte sich gestern schriftlich an das Rathaus mit der Bitte um mehr Polizeischutz. Nach zahlreichen Anschlägen in Deutschland sei man „sehr besorgt, dass dem Gotteshaus am Luisenring und seinen Besuchern etwas geschehen könnte“.

Verfassungsschützer warnen indes vor einer Verschärfung der Auseinandersetzung in Deutschland: „Wir können nicht ausschließen, dass der Konflikt weiter eskaliert“, sagte die niedersächsische Behördenpräsidentin Maren Brandenburger. Bei Demonstrationen zeigten sowohl Türken als auch Kurden eine zunehmende Konfrontationsbereitschaft. aph/dpa