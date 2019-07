Moscheen evakuiert

Mannheim.Mehrere Moscheen des türkisch-islamischen Dachverbandes Ditib sind wegen Bombendrohungen evakuiert worden. Davon betroffen war am Montagvormittag auch die Mannheimer Yavuz-Sultan-Selim-Moschee. Einrichtungen in Duisburg und Mainz sowie die Linken-Parteizentrale in Berlin hatten am selben Tag Bombendrohungen erhalten. Sie waren geräumt und durchsucht worden – letztlich gab die Polizei in allen Fällen Entwarnung. Die Mannheimer Moschee war am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr unter Polizeischutz wieder geöffnet worden.

Angst vor einem tatsächlichen Anschlag hat man aber nicht, erklärte Ismail Hakki Çakir, Vorsitzender von Ditib Mannheim. „Das war ein falscher Alarm. Bislang hatten wir in Mannheim nie Angst und sorgen uns deshalb nicht“, sagte Çakir. Trotz der Drohung werde die Moschee auch an diesem Dienstag wie gewohnt öffnen. In diesem Monat hatte es bereits Bombendrohungen gegen Moscheen in Iserlohn und München sowie gegen die Ditib-Zentralmoschee in Köln gegeben. dpa/lia

